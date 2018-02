TV Most: Kamenovana kuća u Kosovskoj Mitrovici

Kako se navodi, u kući u ulici Sutjeska broj 27 u trenutku napada su bili Nadežda i njen sin Branimir. TV Most navodi da su informaciju dobili od Marine Ivanović, Nadeždine kćerke koja je rekla da su joj majka i brat uplašeni jer ne znaju šta je motiv napada. Zamenik komandira KPS-a za sever Kosova Besim Hoti potvrdio je za TV Most da se incident dogodio pre dve večeri, ali je rekao da je slučaj policiji tek sinoć prijavljen. On je dodao da...