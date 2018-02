Bez pobednika u duelu Liverpula i Totenhema, sudije obeležile derbi

Beta pre 1 sat

Fudbaleri Liverpula i Totenhema igrali su nerešeno 2:2 u poslednjoj današnjoj utakmici 26. kola engleske Premijer lige, koju su obeležile sudije.Utakmica na stadionu Enfild donela je mnogo uzbuđenja i neizvesnosti. Liverpul je dva puta imao prednost, u poslednji minut meča ušao je pri vođstvu od 2:1, ali je ipak posle druge sporne sudijske odluke u roku od pet minuta Totenhem iz jedanaesterca stigao do izjednačenja.Domaćin je poveo golom Mohmeda Salaha u trećem minutu nakon što je odbrana Totenhema pogrešila i prepustila Egipćaninu loptu na ivici šesnaesterca.Do poluvremena bitka se uglavnom vodila na sredini terena, oba tima imala su nekoliko solidnih situacija pred golom rivala, ali nije bilo golova.Totenhem je u drugom poluvremenu imao potpunu kontrolu nad utakmicom, ali je do izjednačenja došao tek u 80. minutu sjajnim pogotkom Viktora Vanjajame.Sedam minuta kasnije posle sporne odluke sudije Džonatana Mosa i njegovog pomoćnika dodeljen je jedanaesterac za londonski tim. Prethodno napadač Totenhema Hari Kejn bio je u ofsajdu, a potom je pao u šesnaestercu, iako nije bilo kontakta s golmanom Lorisom Kariusom.Najbolji strelac Premijer lige nije savladao Kariusa, koji je ostao na sredini gola i zaustavio snažan šut.U igri Totenhema došlo je do malog pada, što je Liverpul iskoristio i ponovo došao do prednosti. Mohamed Salah je ovaj put u 91. minutu posle odlične solo akcije u kojoj je prevario trojicu čuvara savladao Uga Lorisa.Liverpul je bio na pragu pobede, ali je totenhem u 94. minutu ipak uspeo da dođe do izjednačenja i to iz novog jedanaesterca koji je načinjen nad Erikom Lamelom. Sudija Mos prvobitno je odmahnuo rukom posle kontakta Lamele s Virdžilom van Dajkom, ali je ipak promenio odluku posle sugestije pomoćnika.Izjednačujući pogodak je dva minuta kasnije postigao Kejn, kome je to 100. gol u Premijer ligi.Liverpul je treći na tabeli Premijer lige sa 51 bodom, dok je Totenhem peti sa 49.