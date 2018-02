Slavlje i neredi na ulicama Filadelfije (VIDEO)

Beta pre 8 sati

Kiša i grad koji su padali tokom većeg dela dana nisu sprečili hiljade građana Filadelfije da izađu iz stanova, kuća i barova na ulice i proslave pobedu Iglsa u 52. Superboulu.Ekipa Filadelfija Iglsa osvojila je prošle noći titulu u Nacionalnoj fudbalskoj ligi (NFL) pobedom nad Nju Ingland Petriotsima od 41:33.Odmah po okončanju meča hiljade ljudi je pohrlilo na ulice kako bi proslavilo ono što je grad čekao 58 godina. Iglsi su osvojili prvu titulu otkako je uveden Superboul, a poslednji put su bili šampioni 1960. godine.Uz vatromet i sirene iz automobila i mladi i stari stanovnici Filadelfije su krenuli ka Ulici Brod (Broad Street), koja će uskoro biti i domaćin velike pobedničke parade, prve još od 2008. godine kada je Filadelfija Filiz osvojila Svetsku seriju u bejzbolu."Grad je to zaslužio. Ovo je sjajan grad i sada imamo i Superboul da to potvrdi", rekao je 66-godišnji Lu Patel.Dastin Sidman i njegova supruga Stejsi odlučili su da dovedu svog desetogodišnjeg sina i osmogodišnju ćerku na proslavu iako je slavlje vrlo brzo izmaklo kontroli. "Ipak, ne bismo ovo nikad propustili. Ovo se dešava jednom u životu", rekao je Dastin Sidman.Pijani navijači Igla prosipali su pivo na sve strane, penjali se na kamione za smeće i policijske automobile, bandere, tende, čupali saobraćajne znakove... Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se i kako se nadstrešnica ispred jednog hotela srušila pod težinom ljudi.Američki mediji su preneli da se začula i eksplozija i da ima povređenih, da je bilo pljački i da su navijači flašama gađali policiju... Policija Filadalefije je saopštila da nije bilo smrtnih slučajeva.Iz kancelarije gradonačelnika je saopšteno da su razbijeni prozori na nekim zgradama, kao i da su navijači srušili nekoliko uličnih svetiljki i da je tom prilikom povređeno nekoliko osoba.Si-En-En navodi da nije jasno da li su i neki od tih huligana uhapšeni.Situacija u Bostonu je bila mnogo mračnija, pošto su navijači Nju Iglanda morali da se suoče sa porazom Toma Brejdija.Mnogi su, međutim, ostali pribrani."Nemamo za čim da žalimo. Petriotsi su najveća dinastija u istoriji NFL-a i ovaj poraz to ne menja", rekao je stanovnik Bostona Bil Krovlej."Vratiće se, 100 odsto će se vratiti", dodao je Konor Hobert.