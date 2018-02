Vetrovito čitave sedmice: Danas umereno oblačno, do 10 stepeni

U Srbiji će ujutru biti slab mraz, po kotlinama magla, a tokom dana malo i umereno oblačno.

Najniža temperatura biće od minus 4 do 1 stepen, a najviša od 4 do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod. Duvaće slab, promenljiv vetar. U Beogradu će ujutru biti slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko nule, najviša oko pet stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, do 12. februara, u utorak će biti slab mraz, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo. Krajem dana...