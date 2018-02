Ujutro slab mraz, tokom dana oblačno, do 10 stepeni

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus četiri do jedan stepen, a najviša od četiri do 10 stepeni. I u Beogradu će danas ujutro biti slab mraz, a tokom dana malo do umereno oblačno, uz slab vetar. Najniža temperatura biće oko nule, a najviša oko pet stepeni. Biometeorološka situacija će biti nešto povolŃ�nija za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvesne tegobe mogu i dalŃ�e osetiti osobe sa...