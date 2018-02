Džejms doneo pobedu Klivlendu protiv Minesote, pet poena Bjelice

Beta pre 36 minuta

Košarkaši Klivlenda pobedili su u noći između srede i četvrtka na svom terenu ekipu Minesote sa 140:138 posle produžetka, a junak pobede bio je Lebron Džejms.Džejms je 45 sekundi pre kraja regularnog dela utakmice pogodio za tri poena i doneo svojoj ekipi produžetak, da bi potom odigrao glavnu ulogu i u nastavku.Minesota je krenula u napad pri rezultatu 138:138, ali je Džejms blokirao šut Džimija Batlera 1,3 sekunde pre kraja. Do kraja je ostala samo sekunda i kada je izgledalo da će igrati još jedan produžetak, Džejms je prihvatio loptu iz auta, okrenuo se i pogodio uz zvuk sirene za veliko slavlje domaćih navijača.Džejms je utakmicu završio sa 37 poena, 15 asistencija i 10 skokova za 48 minuta na terenu, najbolje ga je pratio Džej Ar Smit sa 20 poena, dok je Ajzea Tomas dodao 13.U redovima Minesote najbolji je bio Batler sa 35 poena, dok je Karl Entoni Tauns postigao pet manje. Srpski košarkaš Nemanja Bjelica je utakmicu završio sa pet poena, šest skokova i dve asistencije za 17 minuta u igri.Košarkaši Hjustona su u gostima slavili protiv Majamija sa 109:101.Hjuston je do šeste uzastopne pobede, a desete u poslednjih 11 utakmica, vodio Džejms Harden sa 41 poenom. To je bila osma utakmica ove sezone na kojoj je Harden postigao više od 40 poena. Kris Pol je dodao 24 poena i po sedam skokova i asistencija.Na drugoj strani, istakli su se Goran Dragić i Džoš Ričardson sa po 30 poena. Majamiju je ovo bio peti uzastopni poraz, što je najduži niz bez pobede te ekipe ove sezone.Košarkaši San Antonija su u gostima pobedili Finiks sa ubedljivih 129:81, petu uzastopnu pobedu upisao je Detroit koji je bio bolji od Bruklina sa 115:106, dok je do sedmog trijumfa u nizu stigla Juta pobedivši Memfis sa 92:88.Utakmica između Indijane i Nju Orleansa nije odigrana zbog prokišnjavanja krova Smuti king centra.