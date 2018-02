Opozicija sa Hanom o uslovima za članstvo u EU, slobodi medija, ubistvu Ivanovića (VIDEO)

Beta pre 6 sati

Predstavnici opozicije razgovarali su danas sa evropskim komesarom za proširenje i susedsku politiku Johanesom Hanom o, kako su naveli, Strategiji EU za Zapadni Balkan, uslovima koje Srbija mora da ispuni za članstvo u Uniji, vladavini prava, slobodi medija i ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.Sastanku su prisustvovali lideri Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović, Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, Demokratske stranke Dragan Šutanovac, Pokreta slobodnih građana Saša Janković, Nove stranke Zoran Živković, Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović.Šutanovac je novinarima preneo da se u Srbiji ne sprovode reforme, kao i da Srbija "kaska za Evropom"."Razgovarali smo o geostrateškom položaju, o regionu, o Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj i da u Srbiji moraju da se sprovode reforme, bez obzira na velike probleme", rekao je Šutanovac.Kako je kazao, naglasio je da u Srbiji ne postoji dijalog, čak ni u parlamentu, kao i da je Demokratska stranka podnela više od 50 predloga izmene i dopune zakona a nijedan nije došao na dnevni red što je, kako je rekao, iznenadilo predstavnike EU."Evropski komesar je naglasio da je potpuno neuobičajno da je parlament i u vreme predsedničkih izbora i sada za vreme gradskih izbora suspendovan. Oni ne razumeju na koji način to može da funkcioniše i svakako da su skrenuli pažnju srpskim vlastima da to nije način na koji se radi u demokratskim zemljama", kazao je Šutanovac.Tadić je rekao da je na sastanku kazao da u Srbiji postoji veza između političke elite i organizovanog kriminala.On je dodao da je rekao da se mora rasvetliti ubistvo Olivera Ivanovića, koje je, po njegovoj oceni, bilo pripremano u medijskom smislu."Govorili smo o tome da želimo ozbiljnu istragu i da se svi zvaničnici države ponašaju u skladu sa evropskim normama. Džaba reforme, nemaju nikakvog smisla ukoliko se uruše osnovne vrednosti Evrope", kazao je Tadić.Dodao je da je razgovarano o tome da je važno da EU podstakne svoje investitore da dođu na ovaj prostor, a ponajviše sa visokotehnološkim investicijama jer, kako je kazao, u Srbiji postoje investicije koje su problematičnog kvaliteta.Tadić je kazao da su dobili uverenje od evropskog komesara da će preneti njihove utiske.Živković je rekao da je njegova uloga na sastanku bila da upozori Hana i misiju EU da u Srbij, na vlasti imaju sagovornika koji ih, kako je naveo, "laže, jedno misli, drugo radi, a treće govori", kao i da vladavina prava u Srbiji ne postoji.On je dodao da je "mafija na čijem je čelu predsednik SNS (Aleksandar Vučić) zauzela sve pozicije u zemlji, da postoje zakoni slični zakonima u Evropskoj uniji, ali da se oni ne sprovode".Dodao je da je delegaciji EU kazao da je važno da se građanima Srbije objasni šta znači normalizacija odnosa sa Prištinom, da li znači "priznavanje granica ili nešto drugo što Aleksandar Vučić pokušava da predstavi građanima"."Odnosi u regionu, vladavina prava, sloboda medija to su bile teme na koje smo upozorili predstavnike EU, da oni ne treba da nam pomažu, već da treba da budu svesni sa kim razgovaraju i ko ih ubeđuje u stavove koji su lažni", rekao je on.Živković je kazao da je reakcija predstavnika iz Evropske unije bila da "oni prate šta se dešava u Srbiji, ali da ćemo način na koji će to da pokažu građanima i režimu videti u narednim godinama".Čedomir Jovanović je rekao da je on na sastanku kazao da je neophodno postići što brži dogovor sa Kosovom, stabilizovati Bosnu i Hercegovinu i da treba raditi na ubrzanju ekonomskih reformi u Srbiji.On je dodao da je Strategija prvi korak na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kao i da prostor Zapadnog Balkana mora ostati u fokusu kako bi se rešili problemi koji postoje dugo vremena."LDP pruža punu podršku procesu dijaloga sa Prištinom i nastojimo da se postigne pravnoobavezujući sporazum koji je ključan za iskorak u procesu EU integracija", kazao je Jovanović.Lider LDP-a je rekao da su pričali o slobodi medija i vladavini prava, ali da "ne treba gajiti iluzije, jer je za Evropu u ovom trenutku prioritet rešavanje pitanja Kosova"."Nisu izostali jasni statovi o odnosu vlasti prema opoziciji, kritici koja postoji u društvu, jasno zalaganje da se borimo za slobodu medija i demokratizaciju Srbije", dodao je Jovanović.U toku trajanja sastanka, predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić ispred sedišta Delegacije EU u Srbije postavio transparente protiv NATO-a i priznanja Kosova kao nezavisne države.Spasić je, dok su se predstavnici opozicije obraćali novinarima, na megafonu uzvikivao parolu "Espana: Kosovo - EU No pasaran".Han: Dobar sastanak sa opozicijom u BeograduEvropski komesar za proširenje Johanes Han ocenio je danas da je njegov sastanak sa liderima opozicije u Beogradu bio dobar i da "evropska perspektiva Srbije može biti uspešna samo kao zajednički projekat u koji su potpuno i slobodno uključeni svi demokratski akteri i civilno društvo"."Dobar sastanak sa liderima opozicije u Beogradu. Oni igraju ključnu ulogu u političkom odlučivanju i reformskom procesu", napisao je Han na Tviteru posle sastanka sa čelnicima proveropske opozicije u Beogradu.U posetu Srbiji Han je došao posle objavljivanja Strategije EU za Zapadni Balkan u kojoj se navodi da bi Srbija mogla postati članica EU 2025, uz ispunjenje svih uslova. On je u Beogradu razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, predstavnicima nevladinih organizaicja, medija i opozicije.