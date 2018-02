Pajtić najavio tužbu protiv Šutanovca zbog navoda o finansijskim malverzacijama

Beta pre 9 sati

Nekadašnji predsednik Demokratske stranke (DS) Bojan Pajtić najavio je danas da će podneti tužbu protiv aktuelnog predsednik DS Dragana Šutanovca i njegovih saradnika zbog toga što su ga, kako navodi, optužili za finansijske malverzacije."Nisam mogao ni da sanjam da će me za 'finansijske malverzacije' optuživati neko iz sopstvene stranke. Klevetanje nikada nije bilo demokratski manir. Prećutao sam laži koje neki ljudi mesecima prenose po stranci... preko ponovljenih javnih kleveta ne mogu preći i niko ne bi. Ko kaže da bi, kaže jer nije meta. Zbog svega navedenog, ne preostaje mi ništa drugo nego da protiv Dragana Šutanovca i svih njegovih saradnika koji su učestvovali u klevetanju, podnesem tužbe", naveo je Pajtić na svom Fejsbuk nalogu.On je naveo da je Šutanovac na 28. godišnjicu stranke navodima da je Pajtić jedan od onih koji su "devastirali DS" najavio "puštanje u medije pamfleta pod nazivom 'Izveštaj radnog tela za utvrđivanje finansijskog stanja i kontrolu načina trošenja finansijskih sredstava DS'", koji je juče osvanuo u javnosti.Pajtić je naveo da je svestan da su navodi koji su se pojavili u tom dokumentu, a koje je nazvao "užasnim lažima naprednjačkog tipa", usmereni na to da nanesu štetu nekadašnjim funkcionerima DS-a Draganu Đilasu i Aleksandru Šapiću na beogradskim izborima "kao nosiocima dve, potencijalno najjače liste", a da on nije bio primarna meta."Imam prilično jasnu sliku zbog čega Dragan Šutanovac ovako urušava opoziciju na jedinom nivou na kome ona danas može poraziti i ugroziti režim – nivou Beograda. Pretpostavljam da je svakom jasno i kome jedino ide u prilog ovakvo njegovo ponašanje", naveo je Pajtić.On je dodao i da kada je bio predsendik DS nikada nije izgovorio "lošu reč" na račun prethodnika ili bilo koga iz stranke i da ne napada nikoga iz opozicije, posebno ne pred izbore.