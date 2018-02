Doktorima plaćali da prepisuju lekove, a političarima mito

Grčki tužioci su u sredu objavili da je istraga pokazala da je farmaceutska kompanija Novartis plaćala doktorima da prepisuju lekove te kompanije po višim cenama, a da su bivši političari za to dobijali mito. Kako se navodi, osumnjičeni su bili na vlasti od 2006. do 2015. godine, a kompanija Novartis je saopštila da sarađuje u istrazi. Tužilaštvo je navelo i da je Grčka tako oštećena za milione evra i to u vreme finansijske krize, a...