Danas oblačno, mestimično kiša i sneg

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do nule, a najviša dnevna od četiri do osam stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo, uz slab do umeren vetar, a u toku noći u pojedinim delovima grada očekuje se provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura biće oko nule, a najviša dnevna oko šest...