Martinović: Građani će na referendumu dati konačnu reč

"Lično mislim da je referendum još uvek daleko, prvo moramo da nastavimo naš unutrašnji dijalog, da vidimo koje je to održivo i realno rešenje za KiM, sa kojim će da se složi većina građana", rekao je Martinović odgovarajući na pitanja novinara. On je rekao da najpre mora da se odblokira dijalog sa Prištinom i da će Beograd na tome insistirati. "Kada se sve to završi, onda možemo da govorimo o sadržini referendumskog pitanja, koje će da...