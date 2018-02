Kakvo nas vreme očekuje za vikend

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, a najviša dnevna temperatura će se kretati između četiri i osam stepeni Celzijusa. Po podne u južnim, a do kraja dana i tokom noći i u centralnim krajevima Srbije biće mestimično kiše i snega. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od minus 4 do nule, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod....