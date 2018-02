Sahranjen Nebojša Glogovac

Beta pre 4 sata

Glumac Nebojša Glogovac sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.Prethodno su se porodica, kolege i prijatelji oprostili od glumca na komemoraciji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP), završenoj petnaestominutnim aplauzom.Nebojša Glogovac je umro u petak, 9. februara u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, posle kratke i teške bolesti, u četrdeset devetoj godini.Komemoracija je počela emitovanjem Glogovčevog monologa iz predstave "Hamlet", nakon čega je direktorka JDP, Tamara Vučković Manojlović kazala da je proteklih dana u JDP stiglo mnogo telegrama saučešća iz zemlje i regiona u kojima je pominjan talenat, jedinstvenost i dobrota Nebojše Glogovca."Bio je veliki, svi smo to oduvek znali. Sledio je svoj talenat... Prezirao je patetiku i lažne emocije. Sledio je svoj osećaj za dobro i svoja uverenja od kojih nikada nije odustajao", kazala je ona i kroz suze dodala da je bila radost i privilegija biti prijatelj Nebojše Glogovca.Reditelj Dejan Mijač je govorio o glumčevim počecima i sazrevanju, u govoru je rekao da je Glogovac "svaki put bio nov, čudan, neponovljiv, snažan i drag svima. On je imao šta da kaže...".Uz slike na velikom platnu iz pozorišnih predstava u kojima Glogovac igrao, glumac Marko Janketić je pročitao pismo režisera Slobodana Unkovskog, koji je istakao da je Glogovac "u svemu što je igrao ostavio ogroman i dubok trag"."Glogovčev odlazak je pomerio zgradu JDP-a...napukla je teatarska mapa regiona, potresla se fimska industrija, Pulska Arena se nakrivila...", naveo je u pismu Unkovski i završio sa: "Nismo stigli ni da ti mahnemo, dragi Nebojša".Po emitovnaju scene iz filma "Klopka", reditelj Srdan Golubović je rekao da je uvek bio "zadivljen i opčinjen talentom" Glogovca."Nikad nije bilo potrebno ponavljati scene, nikad. Glogovac je za mene bio najveći glumac na svetu", kazao je Golubović.Video-poruku povodom smrti glumca je uputio reditelj Aleksandar Popovski, a govorio je i Vojin Ćetković, kolega i kum Nebojše Glogovca.Na komemoraciji je emitovan i snimak scene iz predstave "Hadersfild", a potom se uz suze od Glogovca oprostio glumac Goran Šušljik rekavši da se "spušta zavesa i ide aplauz za večnost".U ime glumaca iz klase, od Glogovca se oprostila Nataša Ninković rekavši: "Pokazao si nam kako se izgara za istinom, kako se uvek ide do kraja, kako se prezire laž... kako se može biti čuvar tradicije, a gladan za modernim, novim.. kako se može biti svoj... Putuj vojvodo naš i sa anđelima budi".Tokom komemoracije su prikazani i odlomci iz predstava "Barbelo, o psima i deci", "Bure barut", "Metamorfoze", "Šine", i iz filma "Ubistvo s predumišljajem".Na kraju komemoracije kojoj je prisutvovaio ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević, na binu je izašao ceo anasmbl JDP-a, i svi su, okrenuti ka fotografiji Nebojše Glogovca, aplaudirali uz pesmu Gabi Novak "Pamtim samo sretne dane".Pridružila se cela sala uz ovacije i aplauz od 15 minuta.