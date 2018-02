Oblačno i hladno, do kraja dana sneg

Po podne i uveče kiša će preći u sneg i u ostalim predelima uz formiranje, u brdsko-planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak, jugoistočni, a na severu i zapadu severni. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1 C, najviša dnevna od 1 do 8 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno, hladnije, sa kišom i snegom. Vetar slab i umeren, jugoistočni....