Federer: Doći do prvog mesta u 36. godini je ostvarenje sna

Švajcarski teniser Rodžer Federer vratio se na prvo mesto ATP liste posle više od pet godina i sa 36 godina postao najstariji broj jedan u istoriji tenisa."Kakvo je ovo neverovatno putovanje bilo za mene... Doći do prvog mesta u 36, skoro 37. godini je ostvarenje sna", rekao je Federer.Federer je juče pobedio Holanđanina Robina Hasea u četvrtfinalu turnira u Roterdamu, što će mu od ponedeljka doneti prvo mesto na ATP listi.On je postao najstariji igrač i u muškoj i u ženskoj konkurenciji koji je stigao do pozicije broj jedan, a prevazišao je Andrea Agasija koji je najbolji teniser sveta bio sa 33 godine."Biti broj 1 je jedno od najvećih dostignuća u našem sportu... Sada sam malo stariji, pa je možda osećaj i posebniji", rekao je on."Na početku stižete do te pozicije jer igrate jako dobro. Kasnije, počnete da se borite sa drugima koji zaslužuju da budu tamo, a kako ste stariji osećate da morate da uložite više napora... Dakle, zbog toga mi ovo možda i najviše znači", dodao je Federer.Švajcarac će u ponedeljak započeti 303. nedelju na prvom mestu ATP liste.Federer će u polufinalu turnira u Roterdamu igrati protiv Italijana Andreasa Sepija. U drugom polufinalu igraće David Gofan i Grigor Dimitrov.