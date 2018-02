Velika promena vremena: Pad temperature, jak vetar, kiša i sneg

Kako je saopštio Republički hidrometeorloški zavod, uveče i tokom noći će doći do pada temperature, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u toku dana u skretanju na severni, severozapadni i u pojačanju. Jutarnja temperatura biće od -1 do 3 stepena, a najviša dnevna od 4 na severu do 10 na jugu i jugoistoku. Prema izgledima za narednih sedam dana, do 25. februara, u toku celog perioda zadržaće...