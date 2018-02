Adžić: Uhvatio me grč u stopalu, sve je u redu

Fudbaler Crvene zvezde Luka Adžić nije teže povređen u današnjoj utakmici sa Javorom u Super ligi. "Uhvatio me je grč, i to u stopalu, što je pomalo čudna situacija. I ranije su me hvatali grčevi, ali nikada u stopalu. Srećom, sve je u redu", rekao je Adžić za klupski sajt posle utakmice. Zvezda je pobedom nastavila sezonu u srpskom prvenstvu, pošto je sa 3:0 na svom stadionu bila bolja od ivanjičkog kluba u 23. kolu. Adžić je napustio teren...