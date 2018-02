"Srbija gubi 8 mil. EUR dnevno"; "Mi to zovemo varanje"

To je rečeno na predstavljanju nacionalne kampanje "Reci ne radu na crno". Siva ekonomija u Srbiji čini nešto manje od 30 odsto BDP-a države, a dnevno zbog "sive zone" naša zemlja gubi osam miliona evra, kaže ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On je rekao da je i zbog toga cilj kampanje da se doprinese onome što je, kaže, započeto još 2014. godine a to je strateški cilj države - borba države protiv sive ekonomije....