Danas oblačno i hladnije, mestimično sa snegom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa susnežicom i snegom. Više padavina očekuje se na istoku i u planinskim predelima, gde će doći do formiranja, odnosno povećanja visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Blic pre 8 sati | Tanjug

Vetar slab i umeren severni i severoistočni, tokom dana u skretanju na istočni i jugoistočni, uz pojačanje naročito u Podunavlju i južnom Banatu. Jutarnja temperatura biće od minus 2 do 2 C, najviša dnevna od 1 do 4 stepena. U Beogradu će biti pretežno oblačno i malo hladnije, povremeno sa susnežicom i snegom. Vetar će slab i umeren, severni i severoistočni, tokom dana u pojačanju i skretanju na istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko...