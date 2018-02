(Foto, video) panika u San Antoniju: Na parkingu restorana upucao 3 odraslih i dete! Traga se za napadačem!

Navodi se da je šef policije San Antonija Vilijam Mekmanus izjavio da su povrede dvoje od tri ranjene odrasle osobe opasne po život, dok je dečak pogođen u nogu i očekuje se da će preživeti. BREAKING: New details emerge about San Antonio shooter that reveal his SICK motive… https://t.co/QoMlsQk0KL pic.twitter.com/6EAw8CyhzS — Bruce Johnson (@bj072142) February 19, 2018 Američka televizija navodi Mekmanusove reči da su sve četiri žrtve...