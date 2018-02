Evo i Rame: Izjava istrgnuta, ko hoće da brine neka brine

On je još rekao i da ako je neko zabrinut neka brine. "Reakcija EU u vezi sa tim bila je normalna i u skladu sa njenom politikom. To nije bilo ništa do čista imaginacija", rekao je Rama za lokalnu televiziju, a prenela je agencija ATA. Albanski premijer Edi Rama izneo je u nedelju, na svečanoj sednici kosovske skupštine povodom desete godišnjice od jednostranog proglašenja nezavisnosti, ideju o zajednickoj spoljnoj i bezbednosnoj...