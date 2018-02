"Da nije ratova Srbija bi bila Švajcarska"

On je u razgovoru za "Blic" rekao da će njegova organizacija sledeće godine početi sa organizovanjem skupa Vorld Majnds u Beogradu. Kažei da je Srbija zabeležila dobar napredak i da radi dobar posao. "Imali smo sastanak sa premijerkom koja je bila jedna od osoba koja je veoma uticala na to da dodjemo u Beograd, a i gospodin Vučić je takođe to inicirao. Želeli bismo da dovedemo što više ljudi iz naše originalne zajednice na World Minds...