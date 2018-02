Danas oblačno, ponegde sa snegom

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom, na istoku i jugu i sa kišom, a na severu uglavnom suvo.

Blic pre 22 sata | Tanjug

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus dva do tri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od dva do šest stepeni. I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno uz mogućnost kratkotrajnog snega. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura oko nule, a najviša oko dva...