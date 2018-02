Dačić: Priština minira dijalog

BEOGRAD neće odustati od daljih napora da dijalogom dođe do rešenja sa Prištinom, jer se zalaže za kompromise, ali ne i za one koji bi značili poništavanje našeg nacionalnog i državnog bića i suštine, poručio je u subotu ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. - Mi poslednjih pet godina pokušavamo sa Prištinom, uz posredovanje EU, da dođemo do rešenja, čineći nadljudske napore da često mirimo nepomirljivo, ali nam to sve teže polazi...