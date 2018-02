Grčić: Ne pada nam napamet da privatizujemo nijedan deo EPS-a

OBRENOVAC – Vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić kaže da nema govora o privatizaciji Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu, ali takođe ni o privatizaciji bilo kog dela EPS-a. Kako kaže, čuo je da je Dragan Đilas pominjao privatizaciju TENT-a, ali, primećuje, to je samo Đilas izgovorio, niko drugi. „Zašto je samo on izgovorio, verovatno samo on o tome razmišlja. Verovatno njegova podsvest funkcioniše tako - ako se ja nekada...