Uspeh srpkinja u Egiptu: Vanji zlato, Tijani srebro!

Vanja Stanković (do 49kg) je osvojila zlatnu medalju na turniru G2 kategorije u Egiptu, dok je Tijana Bogdanović (do 53kg) osvojila srebrnu medalju. Vanja je ujedno proglašena za najbolju takmičarku turnira. Damir Fejzić (do 74kg) je nažalost zaustavljen u drugom kolu. - Jako sam zadovoljan postignutim rezultatima. U ovoj fazi priprema za Evropsko seniorsko prvenstvo ove godine, je sasvim dobar rezultat. Više od rezultata me raduju neke...