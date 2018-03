Moguća ledena kiša i do -2, od ponedeljka toplije

Foto:B92.net Jutarnje temperature će se kretati od -8 do -2 stepena a najviše dnevne od -2 na severu zemlje do sedam stepeni na jugu. U Beogradu će biti pretežno oblačno, ujutru će padati sneg a tokom dana ledena kiša. Jutarnja temperatura će biti od -7 do -5 a najviša dnevna oko nula stepeni. U subotu i nedelju se nastavljaju ledeni dani, sa snegom i ponegde ledenom kišom. Od ponedeljka se očekuje otopljavanje. Biometeorološka prognoza...