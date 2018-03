Jutro oblačno, tokom dana razvedravanje, uveče kiša i sneg

Sredinom dana kratkotrajni prestanak padavina i delimično razvedravanje, a uveče novo naoblačenje s kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar, na istoku i planinama jak, a tokom dana u slabljenju. Najniža temperatura biće od minus pet do tri stepena, a najviša od nule na severu do 11 stepeni na jugu Srbije. I u Beogradu će ujutro biti oblačno, u pojedinim delovima grada...