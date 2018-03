Kuoči: Ne znam da li je ideja o razmeni teritorija samo ideja ili su spekulacije

Komandant Kfora Salvatore Kuoči rekao je da ne zna da li je ideja o razmeni teritorija između Srbije i Kosova samo ideja ili su to spekulacije, ali da je to nešto što "može da podstakne druge situacije širom Balkana", prenose prišitnski mediji.

Blic pre 2 sata | Tanjug

- Mi nismo deo toga, nismo uključeni u taj proces. Ne znam da li je to samo ideja ili su samo spekulacije - rekao je Kuoči, prenosi Kljan Kosova. - Kada govorimo o razmeni teritorija to je nešto veliko i nije vezano samo za Kosovo i Srbiju. Ali naravno to nije naš mandat, ova odluka se donosi na najvišem nivou i to nije odluka koja se donosi samo u Prištini i Beogradu - dodao je on. - Ipak, bez obzira na rešenje mi smo ovde da podržimo...