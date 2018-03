Komandant Kfora: Razmena teritorija? To nije odluka koja se donosi samo u Prištini i Beogradu

Komandant Kfora Salvatore Kuoči rekao je da ne zna da li je ideja o razmeni teritorija između Srbije i Kosova samo ideja ili su to spekulacije, ali da je to nešto što "može da podstakne druge situacije širom Balkana", prenose prištinski mediji. "Mi nismo deo toga, nismo uključeni u taj proces. Ne znam da li je to samo ideja, ili su samo spekulacije", rekao je Kuoči, prenosi Klan Kosova. "Kada govorimo o razmeni teritorija to je nešto veliko...