Žena povređena u eksploziji u autobusu u Zemunu

Žena je prevezena u Kliničko-bolnički centar u Zemunu, rekla je Macura. Poziv je upućen Hitnoj pomoći u 06.50 sati, dodala je Macura, koja je rekla da je u eksploziji krov autobusa razvaljen. Prema navodima nekih medija, u autobusu privatnog prevoznika tokom vožnje je došlo do eksplozije kod zadnjih vrata, pošto je došlo do kvara vazdušnih instalacija koje se nalaze na zadnjem delu krova. Do incidenta je došlo u Glavnoj ulici u...