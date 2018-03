Bjelica odigrao najbolji meč u karijeri, ipak poraz Minesote od Bostona

Beta pre 9 sati

Košarkaši Bostona pobedili su prošle noći u gostima ekipu Minesote sa 117:109, a srpski reprezentativac Nemanja Bjelica pružio je sjajnu partiju u poraženom timu.Bjelica je postigao 30 poena, uz 12 skokova i dve asistencije za 40 minuta provedenih na parketu. On je iz igre šutirao 11/16, a za tri poena šest od devet.U poraženom timu istakao se i Karl Entoni Tauns, koji je takođe imao dabl-dabl učinak od 15 poena i 11 skokova.Boston je do šeste pobede u poslednjih sedam mečeva vodio Kajri Irving sa 23 poena, dok je tri poena manje ubacio Al Horford.Ekipa Bostona je druga na Istoku sa 46. pobeda i 20 poraza, dok je Minesota upisala 29. poraz, a treći uzastopni, i trenutno šesta na Zapadu.Košarkaši Golden stejta pobedili su na svom terenu San Antonio sa 110:107.Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kevin Durent sa 37 poena, a upisao je i 11 skokova i po četiri asistencije i blokade. Drejmond Grin je meč završio sa tripl-dabl učinkom od 11 poena, 12 uhvaćenih lopti i 10 asistencija. To je bio njegov treći tripl-dabl u sezoni.Lamarkus Oldridž je bio najbolji u redovima San Antonija sa 30 poena i 17 skokova.Oklahoma je na svom terenu slavila protiv Finiksa sa 115:87 predvođena Raselom Vestbrukom koji je meč završio sa 27 poena, osam skokova i devet asistencija.Pol Džordž je dodao 21, Kori Bruer 17, Stiven Adams 16 poena za pobednički tim.Na drugoj strani, najbolji je bio Devin Buker sa 30 poena.Hasan Vajtsajd je postigao 26, a Dvejn Vejd 16 poena za pobedu Majamija protiv Filadelfiju sa 108:99 i korak bliže plej-ofu.Dobru partiju u poraženom timu pružio je Dario Šarić, koji je meč završio sa 20 poena i 10 skokova.Majami je trenutno sedmi na Istoku sa 35 pobeda i 31 porazom, dok je Filadelfija šesta sa skorom 35/29.Košarkaši Bruklina su u gostima savladali Šarlot sa 125:111. Bruklin je tako prekinuo niz od četiri uzastopna poraza, dok je Šarlot nastavio sa lošim igrama pošto je upisao i peti poraz u nizu.Alen Kreb je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 29 poena, dok je u timu Šarlota najbolji bio Kemba Voker sa 21.