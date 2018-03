Rašford s dva gola doneo pobedu Junajtedu nad Liverpulom

Beta pre 4 sata

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su danas na svom terenu Liverpul sa 2:1, u derbi utakmici 30. kola engleske Premijer lige.Junak trijumfa bio je dvostruki strelac za "crvene đavole" Markus Rašford koji je postigao golove u 14. i 24. minutu.Utakmica na stadionu Old Traford bila je uzbudljiva, a uglavnom su gosti iz Liverpula imali inicijativu. Ekipa Jirgena Klopa ipak nije uspela da sačuva svoju mrežu, pa je tako Junajted trijumfom načinio veliki korak u borbi za drugo mesto na tabeli Premijer lige.Junajted je do prednosti došao u 14. minutu, i to pošto je Romelu Lukaku glavom spustio loptu do Rašforda koji je pobegao svojim čuvarima i udarcem sa oko 10 metara levo iskosa savladao Karijusa.Deset minuta kasnije Rašford je ponovo bio strelac posle gotovo iste akcije kao kod prvog gola. Golman David de Hea ispucao je loptu na Lukakua, ovaj je u skoku nadvisio Dejana Lovrena, te potom pokušao da proigra Aleksisa Sančesa, ali je Virdžil van Dajk intervenisao ispred njega, pa je lopta stigla do Rašforda.Ovaj 20-godišnji fudbaler je posle kratkog driblinga šutirao s gotovo istog mesta kao kod prvog gola i ponovo je savladao Karijusa.Junajted se posle drugog gola povukao, Liverpul je imao potpunu inicijativu, ali "crveni" nisu uspevali da probiju odbranu domaćina.Situacija na terenu se ipak promenila u drugom poluvremenu kada je Erik Baji, posle centaršuta Sadija Manea sa leve strane, loše intervenisao u svom šesnaestercu i savladao De Heu.Do kraja susreta Mančester je u potpunosti bio fokusiran na odbranu, dok je Liverpul konstantno pritiskao, ali nije uspeo da stvori ozbiljniju priliku.Junajted posle ovog trijumfa na drugom mestu Premijer lige ima 55 bodova, pet više od trećeplasiranog Liverpula.