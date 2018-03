Danas sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni

Jutarnja temperatura biće od nule do sedam, najviša dnevna znatno iznad prosečnih vrednosti, od 14 do 19 stepeni. U planinskim predelima do 1.300 metara visine, a od subote i na višim planinama, očekuje se intenzivno otapanje snega. U Beogradu će biti sunčano i toplo sa slabim uglavnom južnim vetrom. Jutarnja temperatura će biti oko sedam, najviša dnevna oko 18 stepeni. Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez...