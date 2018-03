Putin: Američkoj raketi iz Norveške do Moskve treba 15 minuta

TAS S prenosi da je Putin to kazao u intervjuu koji je deo filma "Putin" Andreja Kondrašova, objavljenog na ruskim društvenim mrežama. "Mi ne pretimo nikome, ali koristeći prednosti koje imamo, u ovom konkretnom slučaju koristeći prednost u teritoriji, obezbedićemo sigurnost Rusiji i njenom narodu. Imajući to u vidu, arktički region izuzetno je važan za Rusiju", naveo je Putin. On je izneo tvrdnju da Rusija ima najmoćniju nuklearnu flotu i...