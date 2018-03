Putin zagrmeo: O čemu pričate,jeste li poludeli? Krim nikada više u Ukrajini!

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Krim ni pod kakvim okolnostima neće biti vraćen Ukrajini. - O čemu pričate? Takve okolnosti ne postoje i nikada neće postojati - rekao je Putin, u odgovoru na pitanje da li bi se takve okolnosti ikada mogle steći, prenosi Tas s. To pitanje je postavljeno u intervjuu za film Andreja Kondrašova "Putin", koji je objavljen na društvenim mrežama. Returning Crimea to Ukraine is impossible under...