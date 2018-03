Jokićev sedmi tripl-dabl ove sezone

DENVER – Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Sakramenta sa 130:104, uz još jednu sjajnu partiju srpskog igrača Nikole Jokića. Jokić je za 29 minuta na terenu postigao 20 poena uz 11 skokova i 10 asistencija. On je uz to upisao i dve ukradene lopte i jednu blokadu. Jokiću je to sedmi tripl-dabl od početka sezone, a ukupno 13. u NBA karijeri. Geri Haris je ubacio 21 poen, Džamal Marej 20, a Vilson Čendrled 16 poena...