Đukić: Želimo trofej u Kupu

Beta pre 8 sati

Trener fudbalera Partizana Miroslav Đukić rekao je danas da njegova ekipa želi da odbrani trofej u Kupu Srbije i da u predstojeću utakmicu četvrtfinala protiv Javora ulazi maksimalno motivisana."Veoma bitna utakmica za nas. Želimo trofej, jer Partizan živi od trofeja. Igramo protiv Javora koji može da nam zada mnogo poteškoća, ali mi želimo da potvrdimo dobru seriju, da smo na dobrom putu za oporavak, da samo bolji iz utakmice u utakmicu", rekao je Đukić novinarima u Sportskom centru Teleoptik.Partizan će sutra gostovati Javoru u Ivanjici u četvrtfinalu Kupa Srbije."Mi moramo da idemo na trofeje, tako je i u Kupu. Javor je igrao dobro protiv Rada, ali su onda usledile dve greške u odbrani i primili su dva gola. Defanzivno su čvrsta ekipa, ukomponovani, agresivni, s brzim kontrama iz kojih mogu da nas ugroze. Sigurno je da ćemo vežabati i penale, jer moramo sve da predvidamo, ali mi bismo da u prvih 90 minuta sve rešimo", dodao je Đukić.On je kazao da još uvek ne zna koju će ekipu izvesti na sutrašnju utakmicu, ali da svakako neće biti mnogo promena.Trener crno-belih je dodao Bojan Ostojić, Zoran Tošić i Milan Mitrović sigurno neće igrati protiv Javora, a da je Sejduba Suma "juče počeo da trčkara" i da je njegov nastup neizvestan.Utakmica između Javora i Partizana igraće se sutra od 13.00 u Ivanjici.Na opasku novinara da treneru Partizana ne pristaju reči poput "džukački i dripački", kada je komentarisao natpise u medijima da je klauzula u slučaju njegovog otkaza 600.000 evra, Đukić je rekao da je morao da se spusti na taj nivo, jer ga nisu razumeli kao gospodina."Kada pričate kao gospodin, 'španski gospodin' očekujete i da se prema vama obraćaju kao gospodinu, ali nekada morate da se spustite na taj drugi nivo, da postanete srpski dripac da bi vas razumeli... Pošto vidim da su me svi lepo razumeli, to je onda to", dodao je Đukić.