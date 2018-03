Sutra oblačno, mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i planinama povremeno jak. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, najvisa dnevna od 11 do 17 stepeni. I u Beogradu isto vreme, pri čemu će najniža temperatura biti oko 8 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 14 stepeni. Do subote toplo sa najvišom...