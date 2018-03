Trivan: Dve optužnice zbog odlaganja opasnog otpada

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da su do sada podignute dve optužnice za nepropisno odlaganje opasnog otpada u blizini Obrenovca. On je rekao da ne voli da govori o kaznama jer je to poslednja mera, ali da za ovakve slučajeve zakon predviđa između šest meseci i pet godina zatvora. - Mislimo da to nije dovoljno - rekao je Trivan za RTS i dodao da je to zločin prema sopstvenoj zemlji i narodu i da će se ministarstvo...