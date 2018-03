RHMZ: Do subote toplo, od nedelje zahlađenje

Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i planinama povremeno jak. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Do subote toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine. U četvrtak pretežno sunčano, u petak i subotu vetrovito, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar,...