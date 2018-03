Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, 18 stepeni

U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar, a na istoku i planinama ponegde jak. Najniža temperatura biće od šest do 10 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko 10, a najviša oko 16 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovolјno uticati na hronične bolesnike,...