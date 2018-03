Đilas: Potreban jak opozicioni savez, a ne labava koalicija

Beta pre 1 sat

Nosilac liste "Beograd odlučuje - ljudi pobeđuju" Dragan Đilas izjavio je danas da opozicija u Srbiji mora da se udruži u čvrst savez koji bi imao zajedničko predsedništvo i stručne timove za različite oblasti.Đilas je za TV N1 ocenio da su izbori u Beogradu pokazali da je ujedinjenje opozicije u jedan savez, jedino rešenje za promene u Srbiji."Moj predlog je da se formira jedan savez koji će biti iznad obične koalicije, koji će imati svoja tela, da svaka stranka da svoje ljude, da ima neke programske stvari", naveo je Đilas i istakao da opozicija građanima mora da ponudi programska rešenja - u ekonomiji, zdravstvu, prosveti.On je za TV N1 rekao da fokus u narednom periodu treba da bude na borbi za fer izborne uslove bez kojih, kako kaže, više nema svrhe izlaziti na izbore.Đilas je rekao i da ne vidi sebe kao lidera opozicije i da je rezultat koji njegova lista ostvarila na izborima u Beogradu skroman.Komentarišući inicijativu bivšeg predsednika Srbije i DS-a Borisa Tadića da se formira demokratska unija, Đilas je rekao da će podržati svaku ideju koja vodi ka ukrupnjavanju opozicije, ali ne i da se prave labave koalicije za 45 dana predizborne kampanje, posle čega će svako da krene na svoju stranu i radi za sebe.Na pitanje zašto nije došlo do ujedinjenja opozicije na beogradskim izborima, Đilas je rekao da to nije pitanje za njega, jer je razgovarao sa svim strankama i pokretima koje je smatrao relevantnim, ali da su neki pojedinci bili sujetni i tvrdoglavi, pa su na kraju ostali ispod cenzusa.Đilas je rekao i da je za promenu vlasti u Beogradu, na izbore trebalo da izađe bar 850.000 građana, dok bi SNS sigurno izgubio vlast da je glasalo 960.000 građana.Đilas je rekao i da će biti odbornik Skupštine grada i da će se boriti za program koji je predstavio.On je ocenio da je rezultat Demokratske stranke na izborima u Beogradu "tužan"."DS je stranka koja je sjajnih stvari uradila, promenila jednopartijski sistem, toliko žrtava je podnela da nije zaslužila da ima samo dva odsto", rekao je on.