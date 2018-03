Vučić: Prihvatamo kompromis o Kosovu, ne i poniženje. ...

Beta pre 34 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon razgovora sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom da je Srbija, kada je reč o odnosima Beograda i Prištine, spremna da razgovara o kompromisima i da može da prihvati kompromisno rešenje, ali poniženje naroda i uništenje države ne može."Svaki kompromis je težak ali zato mora da prihvati i druga i treća strana", ocenio je predsednik Srbije.Vučić je naveo da je poznato da Srbija i SAD ne dele iste stavove kada je reč o odnosima Beograda i Prištine, kao i da je zahvalan na podršci Mičela nastavku dijaloga."Mičel je za razliku od mnogih drugih hteo da sasluša šta srpska strana ima da kaže. Nismo saglasni po pitanju odnosa Beograda i Prištine, mnogih stvari po pitanju formiranja kosovskih bezbednosnih snaga, ali smo saglasni da nastavimo razgovore i zahvalan sam na podšrci SAD na putu Srbije ka Evropskoj uniji", rekao je predsednik Srbije.Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Ves Mičel izjavio je danas u Beogradu da su SAD privržene saradnji i jačanju partnerstva sa Srbijom.Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Mičel je rekao da SAD Srbiju vide kao osnovu čitavog Balkana."Želimo da se vratimo na staru stazu tesne bliskosti i saradnje SAD i Srbije. I dalje verujemo da je vizija slobodne i prosperitetne Srbije u skladu i u miru sa susedima i integrisana sa Zapadom cilj svih nas i radujem se saradnji sa predsednikom Srbije i njegovim timom na razvijanju tih ciljeva", rekao je Mičel .Mičel je rekao da je razgovor sa predsednikom Srbije bio "otvoren i veoma dobar" i da su razgovarali o Kosovu, bezbednosti i sigurnosti regiona i ekonomskoj saradnji.Američki diplomata ponovio je da SAD podržavaju dijalog Beograda i Prištine i pozvao obe strane da sprovedu sve obaveze koje su preuzele.Mičel je rekao da se SAD zalažu za pronalaženje rešenja u dijalogu i da su spremne da slušaju i da pomognu.On je ocenio da Kosovo ima pravo da formira profesionalne snage koje će se baviti bezbednošću i da to ne bi bila nikakva pretnja Srbiji i Srbima."Kosovo ima pravo da formira profesionalne snage koje će se baviti bezbednošću i koje bi uključile i kosovske Srbe i niko nema pravo da zabrani Kosovu da razvija takve strukture", rekao je Mičel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.Mičel je kazao da SAD podržavaju to pravo Kosova ali i naglasio da je za to neophodna promena ustava.On je rekao da to zahteva mnogo posla i da su se SAD angažovale "vrlo blisko sa ljudima u Prištini oko toga".