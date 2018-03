Danas promenljivo oblačno u Srbiji, ponegde s kišom

Najniža temperatura će biti od tri do devet a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima. Temperatura će se kretati između osam i 14 stepeni. Do subote će vreme biti uglavnom toplo, s najvišim temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Od nedelje sledi zahlađenje s kišom a ponegde i snegom. Biometeorološka prognoza za sredu, 14. mart 2018: Očekuje se nešto...