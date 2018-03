Britanija i saveznici optužili Rusiju za napad na Skripalja

LONDON – Velika Britanija, SAD, Nemačka i Francuska optužile su Rusiju za napad na bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju. „Mi, lideri Velike Britanije, SAD, Nemačke i Francuske, osuđujemo napad na Sergeja i Juliju Skripalj u britanskom Solzberiju 4. marta 2018. godine. To je napad na suverenitet Velike Britanije i svaka država koja to (nervni agens) koristi krši međunarodno pravo i Konvenciju o hemijskom naoružanju. To...