Moskva uzvraća: Proterivanje britanskih diplomata uskoro

Lavrov nije saopštio tačan rok kada će se to desiti, niti broj proteranih pripadnika britanske diplomatske misije. "Uskoro", odgovorio je ruski diplomata na pitanje kada će se to desiti. On je naveo da će "kao korektni ljudi, o tome prvo obavestiti svoje britanske kolege". Lavrov je nazvao uznemirujućim poslednje akcije britanske Vlade "koje prelaze granice elementarne pristojnosti". On je naveo da će ruska strana biti spremna da se...