Srušio se pešački most na Floridi, ima žrtava

Nekoliko osoba poginulo je danas kada se srušio pešački most u okviru Međunarodnog univerziteta na Floridi, saopštili su zvaničnici, prenosi Beta. Lokalni mediji prenose da u incidentu ima poginulih i povređenih, kao i da je najmanje pet vozila ostalo zarobljeno pod ruševinama. Na licu mesta se nalazi veliki broj ambulatnih vozila, a spasioci pokušavaju da dopru do smrskanih vozila. Zvaničnici su pozvali građane da izbegavaju to...