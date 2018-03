Izetbegović od danas predsedavajući Predsedništva BiH

Po principu rotacije, Izetbegović će na toj poziciji zameniti hrvatskog člana Predsedništva Dragana Čovića. Predstavnik srpskog naroda u Predsedništvu je Mladen Ivanić. Mandat predsedavajućeg Predsedništva BiH traje osam meseci. Izetbegoviću će to ujedono biti i poslednji mandat u Predsedništvu BiH, s obzirom na to da će u oktobru u BiH biti održani izbori na svim niovima, a on više nema prava...