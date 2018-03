Objavljen snimak rušenja grdosije pred očima vozača VIDEO

Jedan vozač snimio je trenutak urušavanja mosta. On se nalazio u automobilu, a most se urušio svega nekoliko metara ispred njega. Most od 950 tona je izgrađen pre nedelju dana za samo šest sati relativno novom, ali popularnom metodom. Metoda se zove "ubrzana konstrukcija mosta", a nastala je na Međunarodnom univerzitetu Floride početkom 2010. godine. Prema rečima očevidaca, vozila su se zaustavila pred semaforom juče u ranim popodnevnim...